На Гавайях объявили эвакуацию 5,5 тысячи человек из-за наводнения

Около 5,5 тысяч жителей Гавайев получили приказы об эвакуации из-за наводнения. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Эвакуация коснулась северных районов Гонолулу. Наводнение, вызванное сильными дождями, повредило десятки домов. Власти Гавайев опасаются, что старая плотина, построенная более века назад, может прорваться.

Губернатор штата Джош Грин заявил, что ущерб от наводнения может превысить один миллиард долларов.

В январе 2026-го Мозамбик пострадал от сильных наводнений. Ливни привели к разрушительным последствиям. Россия доставила в пострадавший регион 29 тонн гумпомощи: продукты, предметы первой необходимости, палатки и одеяла.