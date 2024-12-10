На дне Северного моря нашли обломки самолета, исчезнувшего в прошлом году

Шотландские рыбаки во время промысла нашли на дне моря недалеко от города Леруик обломки самолета, пропавшего больше года назад. Об этом сообщила газета Shetland News.
Предположительно, это Cessna из Германии, исчезнувшая в сентябре прошлого года. Последний раз на связь самолет выходил в 70 морских милях к юго-востоку от Шетландских островов, на которых и находится Леруик. На борту находился один человек, его останки уже обнаружили и доставили на берег.
В январе на дне Тихого океана нашли обломки довоенного самолета. Предположительно, это исчезнувший летом 1937 года Lockheed 10-E Electra, который пилотировали легендарная летчица Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан.
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