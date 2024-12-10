На дне Северного моря нашли обломки самолета, исчезнувшего в прошлом году

Shetland News: в море возле Леруика нашли обломки самолета, пропавшего год назад

Фото: Unsplash

Шотландские рыбаки во время промысла нашли на дне моря недалеко от города Леруик обломки самолета, пропавшего больше года назад. Об этом сообщила газета Shetland News.

Предположительно, это Cessna из Германии, исчезнувшая в сентябре прошлого года. Последний раз на связь самолет выходил в 70 морских милях к юго-востоку от Шетландских островов, на которых и находится Леруик. На борту находился один человек, его останки уже обнаружили и доставили на берег.

В январе на дне Тихого океана нашли обломки довоенного самолета. Предположительно, это исчезнувший летом 1937 года Lockheed 10-E Electra, который пилотировали легендарная летчица Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан.

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