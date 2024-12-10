На дне Северного моря нашли обломки самолета, исчезнувшего в прошлом году

Шотландские рыбаки во время промысла нашли на дне моря недалеко от города Леруик обломки самолета, пропавшего больше года назад. Об этом сообщила газета Shetland News .

Предположительно, это Cessna из Германии, исчезнувшая в сентябре прошлого года. Последний раз на связь самолет выходил в 70 морских милях к юго-востоку от Шетландских островов, на которых и находится Леруик. На борту находился один человек, его останки уже обнаружили и доставили на берег.

В январе на дне Тихого океана нашли обломки довоенного самолета. Предположительно, это исчезнувший летом 1937 года Lockheed 10-E Electra, который пилотировали легендарная летчица Амелия Эрхарт и ее штурман Фред Нунан.