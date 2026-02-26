На Бали украинцы планировали устроить акцию протеста у здания генерального консульства России, но так и не смогли найти его адрес. Об этом сообщило РИА «Новости» , проанализировавшее переписку украинских пользователей в соцсетях.

Украинские активисты хотели провести протестную акцию еще во вторник, 24 февраля. В одном из телеграм-чатов они обсуждали, что им нужно подготовить плакаты, организовать съемку с дрона, а также привлечь журналистов и инфлюенсеров.

Проблема возникла, когда выяснилось, что они так и не смогли узнать, где находится российское диппредставительство на острове, а также открыто ли оно. В итоге обсуждение ни к чему не привело.

Журналисты уточнили, что российское посольство в Индонезии также подтвердило, что в тот день никаких протестных акций украинцев не было.

Ранее сенатор от ДНР Наталья Никонорова сообщала, что на Украине участились протесты из-за социально-экономических проблем. Люди недовольны действиями сотрудников ТЦК и блэкаутами.