На АЭС «Фукусима-1» произошла новая утечка радиоактивной воды

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На северо-востоке Японии в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Она стекла в подвал и не покинула пределы станции, сообщил телеканал NHK.

Специалисты 9 августа зафиксировали в одном из резервуаров аномальное снижение уровня воды. Они сделали замеры в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива и не нашли отклонений. При помощи робота выяснили, что около 25 тонн жидкости вытекли через дренажные отверстия в подвал и остались в пределах здания.

Компания-оператор станции TEPCO приостановила подачу новой воды. По ее подсчетам, это не приведет к проблемам — температура в бассейне может подняться лишь до +46 градусов. В течение недели опять запустят робота, чтобы найти место и причину утечки.

Крупная утечка воды с радионуклидами на АЭС «Фукусима-1» произошла в феврале, сообщили «Известия». Опасные вещества могли попасть в почву.

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