«Мы в восторге от находки». Крупнейший алмаз обнаружили в Ботсване

Крупнейший в мире алмаз весом 2492 карата нашла канадская компания Lucara

Специалистам канадской горнодобывающей организации Lucara Diamond Corp удалось добыть в Ботсване один из крупнейших в мире алмазов. Вес необработанного камня составил почти 2,5 карата, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы в восторге от находки этого необычного алмаза весом 2492 карата», — заявил президент и гендиректор Lucara Уильям Лэмб.

Драгоценный камень обнаружили на алмазном руднике Карове, который расположен на северо-востоке Ботсваны.

По словам Лэмба, эта находка свидетельствует об огромном потенциале рудника, а также подтверждает, что компания приняла правильное решение инвестировать в передовую технологию XRT.

Недавно в Индии рабочий во время смены на правительственном руднике нашел крупный алмаз весом 19,22 карата. Стоимость камня оценили почти в 100 тысяч долларов.

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