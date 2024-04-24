Мир 24 апреля 2024, 04:39 «Мы — самая важная страна». Байден испугался, что мир останется без лидерства США Байден: если США уйдут с мировой арены, то мир лишится лидера РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден назвал Америку самой важной страной и выразил опасение, что мир останется без лидера, если Соединенные Штаты уйдут с мировой арены. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

«Мы — самая важная страна. Это не шутка, это не хвастовство. Если Соединенные Штаты уйдут с мировой арены, как этого хочет Трамп, то кто станет мировым лидером?» — заявил Байден.

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Американский лидер добавил, что предвыборные опросы показали хороший результат для него на предстоящих президентских выборах.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что соперник Байдена по президентской гонке республиканец Дональд Трамп называл Украину частью России. По данным газеты, Трамп, будучи президентом, критиковал Украину за коррупцию и пренебрежительно выражался об этой стране.

Кроме того, в понедельник, 22 апреля, Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «скорую» военную помощь.