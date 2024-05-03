«Мы продолжим». Кремль прокомментировал сообщения о российских военных в Нигере | 360°

Мир 03 мая 2024, 13:23 «Мы продолжим». Кремль прокомментировал сообщения о российских военных в Нигере Песков: Россия заинтересована в оборонном сотрудничестве с Африкой РИА «Новости»

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Россия и Африка заинтересованы в военном сотрудничестве друг с другом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения про российских военных на базе в Нигере, сообщило издание Ura.ru.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия развивает отношения с африканскими государствами во всех областях, в том числе оборонной.

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«Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. Мы продолжим развивать наши отношения с африканскими государствами», — сказал Песков.

Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере. До этого военное руководство африканской страны заявило Соединенным Штатам, что они должны вывести почти 1000 американских военнослужащих, дислоцированных в стране. Шеф Пентагона Ллойд Остин Остин пристально следит за ситуацией.