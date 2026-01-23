МВД Сирии взяло под контроль крупнейшую тюрьму с боевиками ИГ

Сирийские власти взяли под контроль тюрьму «Аль-Актан» в Ракке, где содержались боевики террористической организации ИГ*. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МВД Сирии.

Тюрьма «Аль-Актан» долгое время была главным местом для содержания боевиков ИГ* на северо-востоке Сирии. Туда курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) свозили множество задержанных членов и пособников группировки, включая иностранцев.

«Управление тюрем и исправительных учреждений министерства внутренних дел приняло под свою ответственность тюрьму "Аль-Актан" в провинции Ракка, которая находилась под контролем формирований СДС», — указано в сообщении МВД.

В министерстве подчеркнули, что администрация сразу начала детальное изучение условий содержания заключенных, их личных и судебных дел. Каждое дело будут рассматривать отдельно, что гарантирует соблюдение правовых процедур для всех задержанных.

Ранее США начали строительство нового центра оборонных операций с взлетно-посадочной полосой на севере Сирии. Как написал RT, это указывает на то, что Соединенные Штаты планируют усилить свое военное присутствие в регионе и, возможно, перенести часть войск из Ирака. Эксперты считают, что это угрожает интересам России.

*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ.