МВД раскрыло число получивших убежище в РФ граждан недружественных стран

МВД: более 400 граждан недружественных стран получили убежище в РФ

Свыше 400 граждан недружественных стран, разделяющих культурные и духовные ценности, получили в России убежище. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В ведомстве отметили, что большинство иностранцев прибыли из Канады, Эстонии, Литвы, Латвии и Германии.

«МВД проводит активную работу по содействию иностранным гражданам из недружественных стран, которые сделали свой выбор в пользу культурных и духовных ценностей Российской Федерации», — заявили в министерстве.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству страны предложить шаги по возвращению соотечественников. Речь шла про дополнительные меры по репатриации в случае незаконной депортации из иностранных государств.

Ответственными назначили вице-премьера Михаила Мишустина, председателя СПЧ Валерия Фадеева и министра иностранных дел Сергея Лаврова.