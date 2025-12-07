Мужчина устроил резню на пляже в Китае, трое погибли

GT: трое рабочих погибли в результате нападения с ножом на китайском пляже

Мужчина набросился на людей на пляже Дадунхай в китайском курортном городе Санья. От его рук погибли три человека, сообщила газета Global Times.

По данным издания, подозреваемый был знаком с жертвами. Ими оказались рабочие-мигранты из-за пределов провинции Хайнань.

Выяснилось, что между мужчинами была давняя вражда из-за царапины на автомобиле после ДТП с их участием. Когда они встретились на пляже, то произошла ссора, переросшая в драку.

Очевидцы сообщили в местных соцсетях, что нападение произошло днем 6 декабря. Преступник набросился на трех мужчин с ножом. Когда он расправился с последней жертвой, то выбросил оружие в море. Отдыхающие поспешили уйти с пляжа, полиция оцепила территорию для осмотра места происшествия.

