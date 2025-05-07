Мужчина с топором напал на людей в польском университете

RMF FM: мужчина ворвался с топором в Варшавский университет, погиб человек

Мужчина с топором ворвался в Варшавский университет на Краковском предместье. От рук преступника погиб один человек и пострадали несколько человек, сообщила радиостанция RMF FM.

«Вооруженный топором мужчина ворвался на территорию учебного заведения и напал на находившихся там людей», — указали в материале.

Полиция Варшавы подтвердила убийство человека. Правоохранители уточнили, что ранения получил один местный житель. Его доставили в больницу.

Мужчину, который проник на территорию кампуса, задержали. Уточняется, что это 22-летний гражданин Польши. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Таиланде нашли тело россиянина, зарезанного в доме на Пхукете. Выяснилось, что в этом же здании находилась точка для торговли наркотическими веществами, которую часто посещали иностранцы.