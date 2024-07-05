Мужчина решил повторить сюжет из порно и получил химический ожог

Daily Mirror: мужчина захотел разнообразить секс и получил химический ожог

Фото: Freepik

Англичанин, вдохновившись порнофильмом, решил разнообразить секс с возлюбленной, а в итоге получил химический ожог. Об этом написала газета Daily Mirror.

По данным издания, 39-летний Нейт Хилл хотел добавить страсти в отношения со своей партнершей. В поиске вдохновения пара решила вместе посмотреть порно. После чего женщина предложила возлюбленному избавиться от волос в паху, чтобы повторить один из эпизодов фильма.

Мужчина пошел в ванную, чтобы воспользоваться кремом для удаления волос. Но после этого он почувствовал невыносимое жжение. Смыв крем, он увидел, что кожа в паху покрылась волдырями.

На лечение ожогов ушло несколько недель. Пострадавший использовал заживляющие мази и прикладывал к паховой области замороженные овощи. На протяжении этого периода ему нельзя было заниматься сексом.

Ранее в Канаде молодая пара попыталась заняться сексом машине прямо на ходу. В результате автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево, а нетерпеливые возлюбленные получили серьезные травмы.

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