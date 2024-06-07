Мужчина чихнул и потерял кишечник

В США у мужчины выпал кишечник, когда он покашлял и чихнул

Фото: Freepik

Американец потерял кишечник и едва не погиб из-за обычного кашля. Об уникальном медицинском случае написало издание LADBible.

Согласно отчету, 63-летний мужчина чихнул и закашлялся за завтраком. После этого он почувствовал боль и ощущение влажности внизу живота и заметил, что из него выпал кишечник. Мужчина смог вызвать врачей, которые госпитализировали его и провели экстренную операцию.

Как выяснилось, двумя неделями ранее пациент перенес цистэктомию — операцию по удалению мочевого пузыря или его части. Накануне врачи сообщили ему, что операция прошла успешно, и можно снимать швы. Но из-за кашля у мужчины разорвался хирургический надрез, оставшийся после операции.

Ранее в одной из больниц Италии врач по ошибке ампутировал пациенту пенис. Медик считал, что в паховой области мужчины развивается раковая опухоль и провел операцию. Но исследоавание показало, что никакого новообразования не было. Теперь пострадавший 60-летний пациент решил потребовать компенсацию.

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