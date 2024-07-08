Муж Камалы Харрис заразился коронавирусом после общения с Байденом

Муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 после общения с главой государства Джо Байденом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Накануне второй джентльмен сдал положительный анализ на COVID-19 после того, как у него проявились умеренные симптомы», — уточнили в администрации президента США.

Эмхофф несколько раз был вакцинирован. Его болезнь протекает в бессимптомном режиме, он продолжает работать удаленно. Камала Харрис также сдала тест на коронавирус, он был отрицательным.

За несколько дней до этого Эмхофф и Харрис стояли на балконе Белого дома рядом с Байденом и его семьей, наблюдая за праздничным салютом в честь Дня независимости.

Джо Байден перенес COVID-19 летом 2024 года. А его жена Джилл болела коронавирусом трижды. Последний раз — в сентябре прошлого года.