Мусульмане Казахстана осудили квадробинг

Увлечение квадробингом противоречит нормам ислама. К такому выводу пришли богословы из Духовного управления мусульман Казахстана. Итоговое предписание они опубликовали на официальном сайте организации .

Богословы процитировали аят из Корана, в котором говорится, что Аллах создал «человека в наилучшем образе», и пришли к выводу, что уподобление человека животному считается недопустимым унижением.

«Намеренное подражание повадкам, свойственным животным (лай собак, рев ослов и так далее), хождение на четвереньках, поедание их пищи, совершение их действий является изменением творения Аллаха Всевышнего», — говорится в предписании.

Представители Духовного управления мусульман Казахстана добавили, что сравнение человека с животным, как героя со львом или хитреца с лисой, а также театральные постановки и детские игры под запрет не попали, потому что в отличие от квадробинга не уподобляют человека животному.

Ранее с критикой квадроберов выступил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев. В распространении нового увлечения современных детей он обвинил родителей-безбожников.

По словам священника, матери квадроберов во время беременности слушала рок-музыку вместо чтения молитв и теперь получила гавкающего ребенка.