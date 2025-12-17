Мраморное море внезапно отступило от берега в Турции

Мраморное море в районе Мармара-Эреглиси турецкого города Текирдаг неожиданно отступило от берега на 20 метров. Об этом сообщил телеканал Habertürk .

Вода отступила от берега примерно на 20 метров, обнажив небольшие песчаные острова. Несколько лодок сели на мель из-за мелководья.

«Жители обеспокоены этим явлением», — сообщили журналисты.

Аналогичное явление произошло в феврале 2023 года. Тогда ученые Обсерватории Кандилли заявили, что это рядовое метеорологическое явление. Оно вызвано перепадами давления.

В прошлом году британские ученые из Школы биологических наук Лестерского университета объяснили, как еврейский народ смог перейти через Красное море во время побега от людей фараона. Они выдвинули три гипотезы, одна из которых гласила, что мощный отлив привел к расхождению моря. В такое время из-за существенных колебаний воды иногда обнажается морское дно.