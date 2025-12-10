Мотоциклист чудом выжил после падения гигантского валуна на дорогу в Колумбии

В муниципалитете Дабейба, Колумбия, гигантский валун сорвался со скалы и заблокировал главную дорогу, придавив мотоциклиста, сообщил aif.ru со ссылкой на The Sun .

Водитель чудом выжил. Он отделался лишь незначительными царапинами, хотя его транспорт оказался полностью разрушен.

Сейчас спасатели расчищают завал, а другая группа специалистов отправилась на склон, чтобы укрепить его. Власти попросили автомобилистов выбирать другие пути, поскольку район остается опасным из-за продолжающихся осадков, которые размывают склон.