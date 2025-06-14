Мошенники притворились дипломатами из Ирана

Мошенники начали публиковать посты от лица посольства России в Иране в фейковых Telegram-каналах и чатах. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Злоумышленники призывают выйти на связь с посольством «якобы для получения неких актуальных данных о ситуации в Иране». В пресс-службе призвали россиян быть осторожными и доверять только официальным аккаунтам.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сжечь Тегеран. это произойдет в том случае, если Иран продолжить выпускать ракеты по территории еврейского государства, отметил он.

Кац добавил, что аятолла Али Хаменеи своими действиями превращает граждан исламской республики в заложников.