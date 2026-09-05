Мощный шторм в Торонто оставил без света 65 тысяч человек

Мощный шторм обрушился на Торонто в ночь на 3 сентября, повредив новую концертную площадку Rogers Stadium. Без электричества остались около 65 тысяч потребителей, сообщил телеканал CP24 .

Порывы ветра достигали 110–130 километров в час, город также накрыл крупный град и сильные ливни.

Сильнее всего пострадал Rogers Stadium в районе Норт-Йорк. Стихия разрушила несколько секций металлических трибун, повредила сиденья, временные конструкции, санитарные кабины и ограждения. Часть внешнего покрытия также получила повреждения. На момент шторма зрителей на площадке не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Шторм также вызвал масштабные подтопления. За несколько часов в городе выпало от 60 до более 100 мм осадков, что создало серьезную нагрузку на систему водоотведения. По данным местных властей, 2 сентября стало самым дождливым днем этой даты за всю историю наблюдений.