Мощная вспышка высшего рентгеновского класса X произошла на Солнце

В начале суток 4 января ученые зафиксировали возмущение геомагнитного поля. На Солнце произошла серия из шести вспышек. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Федорова .

«В 01:41 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты», — рассказали в институте.

Вспышки класса Х относятся к сверхмощным, это высший рентгеновский класс. Такие явления способы вызывать сильные геомагнитные бури.

Также минувшей ночью на Солнце произошло еще пять вспышек класса М. Вспышки этого класса считаются средними по размеру, они могут спровоцировать короткие перебои в связи в полярных регионах.

Ранее эколог Андрей Фролов рассказал о влиянии вспышек на Солнце на ход истории. По его словам, уже в 2025 году небесное светило может достичь очередного пика своей активности, который не обойдется без последствий для мира.