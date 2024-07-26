Патриарх Константинопольский Варфоломей может попросить помощи Госдепа США и вновь осадить мятежный монастырь Эсфигмен на горе Афон. Он попытается выставить старое братство, заявил РИА «Новости» советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Он напомнил, что 21 год назад монастырь осаждали. Однако после гибели 25-летнего монаха греческие власти из-за общественного резонанса приказали силовикам уйти. Балашов заявил, что с тех пор приготовления к штурму вели не единожды, но до реальных столкновений не доходило. Теперь же появилась информация о вводе полиции.

«Решать религиозные споры посредством насильственного изгнания — обычная практика Константинопольского патриарха Варфоломея, который, несомненно, стоит за действиями греческой полиции. <…> Посмотрим, что будет на сей раз», — сказал он.

По мнению собеседника агентства, патриарх Варфоломей обратится к американским дипломатам. Балашов заявил, что он рассчитывает на вознаграждение от Госдепа за деятельность на Украине и в других местах.

Патриарх Варфоломей не признавал существование Киевского патриархата. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил Украине автокефалию.