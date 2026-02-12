Молодая любовница британского дипломата разозлила жильцов резиденции в Брюсселе

В Брюсселе разгорелся скандал из-за молодой любовницы постпреда Великобритании в НАТО Ангуса Лапсли. Он поселил девушку в официальной резиденции с другими дипломатами, сообщила газета The Times .

Итальянской подруге Лапсли около 30 лет, она почти вдвое моложе постпреда и занимает должность его помощницы. В здании резиденции в Брюсселе кроме самого постпреда Великобритании в НАТО живут послы в Бельгии и Евросоюзе.

«Они не пытались скрыть свои отношения. Ангус использовал резиденцию как свою собственную, а женщина приезжала туда на Рождество и летние приемы», — рассказал осведомленный источник.

Не всем обитателям дома пришлось по душе такое сомнительное соседство. Например, будущий посол в ЕС Кэролайн Уилсон считала присутствие любовницы Лапсли неуместным. Однако когда информация об этой связи дошла до заместителя Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе адмирала Кита Блаунта, скандал замяли. Руководство альянса пересмотрело внутренние правила и не нашло в действиях 55-летнего постпреда нарушений.

Ранее скандал вокруг рассекреченных файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна вызвал перестановки в правительстве Великобритании. Морган Максуини ушел с поста руководителя аппарата премьер-министра, а Тим Аллан — директора по коммуникациям.