Итоги парламентских выборов в Молдавии подвергаются критике со стороны оппозиционного блока «Победа», который возглавил Илан Шор. В эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» Шор подчеркнул, что его партия не признает результаты выборов, считая их сфальсифицированными.

Шор обратил внимание на нарушения, допущенные во время голосования, такие как массовые вбросы бюллетеней на европейских участках, запугивание сторонников оппозиции и массовое давление на избирателей. Последние полгода, по его словам, отмечены широким применением силовых методов, массовых арестов и обысков.

Оппозиция настаивает на пересчете голосов и инициировании повторного голосования, считая, что итоги выборов не отражают подлинной воли народа. Шор также обвинил власти Молдавии в осуществлении политического заказа со стороны европейских структур, стремящихся к проведению выгодной им политики, включая возможное вовлечение страны в конфликты.