Модель рассказала о жизни с двумя вагинами и без ануса

Австралийская модель Аня Кристофферсен, у которой из-за редкой генетической патологии две вагины и нет ануса, честно рассказала о своем заболевании. О ее случае написала газета Daily Mail .

Кристофферсен родилась с персистирующей клоакой. Это редкая патология, при которой мочевыделительный, генитальный и пищеварительный каналы сходятся в одном отверстии в тазу. Такое отклонение встречается у одной девочки из 50 тысяч. В младенчестве Ане сделали несколько операций по искусственному разделению этих трактов. В результате у нее сейчас две матки и две вагины, но нет ануса.

За свою жизнь 25-летняя девушка перенесла 25 операций. Она пожаловалась на то, что часто сталкивается с инфекциями мочевыводящих путей. Кроме того, у нее недержание мочи и кала, потому что просто нет мышц, которые могли бы задерживать выделения.

При этом Кристофферсен выросла с уверенностью, что ее врожденные особенности не должны ограничивать ее мечты.

«Я выросла с верой в то, что смогу делать все, что захочу, несмотря на свое врожденное заболевание <…> Это необязательно должно сказываться на качестве вашей жизни и мечтах, которых вы можете достичь», — призналась девушка.

Кристофферсен работает фотомоделью, в том числе, на Неделе моды в Амстердаме. Кроме того, она занимается защитой людей, которые страдают таким же врожденным заболеванием.

Ранее бывшая эскортница с двумя вагинами Эвелин Миллер заявила, что ее особенность позволила ей отделять работу от личной жизни.