Бывшая модель Playboy из Великобритании Луиза Гловер потеряла жилье и теперь вынуждена жить в палатке. Женщину подвел резкий рост цен на жилье в стране, сообщило издание The Sun .

В 2021 году карьера Гловер в фитнесе начала рушиться из-за роста цен на недвижимость. Если раньше она платила 550 фунтов стерлингов за съемную квартиру, то теперь стоимость взлетела до 750 фунтов. Таким образом, бывшая модель осталась на улице и живет в палатке за 130 фунтов на окраине Рединга.

Гловер призналась, что с возрастом у нее не стало модельной работы.

«Я все еще делаю небольшие промопроекты и могла бы с удовольствием выступать, но чем-то порнографическим заниматься отказываюсь. Заниматься стриптизом для клиентов или открыть аккаунт на OnlyFans мне не позволяет самоуважение», — сказала 41-летняя женщина.

В 2006 году Гловер признавали моделью года по версии журнала Playboy. В 2010 году она перенесла остановку сердца из-за неудачной пластики и завершила карьеру модели.

Тысячи британцев призвали провести референдум об отмене санкций против России из-за сильного роста цен.