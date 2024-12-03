Мода на электромобили в Китае обрушит мировой рынок нефти

Китай десятилетиями являлся крупнейшим покупателем топлива и драйвером роста мирового спроса на нефть. Спрос на нефтепродукты, за исключением нефтехимического сырья, достиг пика в 2023 году. По оценкам аналитиков, импорт сырой нефти может оказаться на вершине к 2025 году, а общий спрос на нефть, включая нафту и сжиженный нефтяной газ, будет на пике к 2030 году.

Однако инвесторы обеспокоены тем, что потребность Китая в транспортном топливе начала снижаться. Собеседники Reuters связали это с популярностью электромобилей. По их мнению, ни один другой рынок не способен заместить китайский.

После введения санкций Китай начал закупать нефть, которая обычно отправлялась в Европу. Например, трейдеры заключили контракты с Johan Sverdrup из Норвегии.