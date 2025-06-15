Многоэтажке в Бат-Яме предрекли обрушение

Многоэтажное жилое здание в Бат-Яме на западе Израиля может рухнуть после атаки со стороны Ирана. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
«Здание в Бат-Яме находится под угрозой разрушения», — отметили авторы материала.
Утром 15 июня стало известно о 35 пропавших без вести в результате иранской атаки на Израиль. Мэр Бат-Яма допустил, что 20 человек могут находиться под завалами дома, в который прилетела ракета. Всего в городе пострадало 61 здание, шесть домов придется снести.
В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран, целью стала ядерная инфраструктура. Исламская республика в ответ ударила по еврейскому государству. Израильские власти признали поражение некоторых объектов.
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