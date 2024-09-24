Много вопросов — это индикатор. Начальник Генштаба США раскрыл секрет общения с Россией
Глава Генштаба США Браун объяснил, как раскрыть замысел российских военных
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун заявил на мероприятии совета по международным отношениям, что научился понимать замысел российских военных в процессе переговоров. Об этом сообщило РИА «Новости».
Офицер заявил, что много информации о коллегах из других стран можно получить просто во время разговора. Браун посоветовал внимательно прислушиваться к тому, какие темы они поднимают и какие вопросы задают. Он привел в качестве примера общение с российскими военными в Сирии.
«Разговаривал не я, а полковник. Но я мог сказать, что у них на уме, основываясь на том, какие вопросы они задавали. Если они задавали один и тот же вопрос несколько дней подряд — это был индикатор», — сказал военный.
Россия и США смогут восстановить отношения после завершения конфликта на Украине, уверен бывший советник экс-президента Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм. Он призвал Белый дом учесть ошибки прошлого и построить экономически выгодные связи.