MK.Ru: почти 90% детей в США еще не определились касательно своего пола

В начальной школе Маунтин-Вью в США провели опрос, в ходе которого выяснилось, что почти 90% детей еще не определились касательно своего пола. Об этом сайту MK.Ru рассказала москвичка Наталья, живущая с мужем-айтишником в Силиконовой долине.

По ее словам, опрашивали учеников с первого по пятый классы включительно. Детей вызывали к психологу и задавали им вопросы. Так, у мальчиков и девочек спрашивали, например, с кем они больше любят играть. Естественно, дети указывали на друзей своего пола.

Наталья также отметила, что в США немало тех людей, кто против смены пола. Но говорить об этом открыто нельзя, поэтому многие и молчат.