Мясо и молоко дешевле, а фрукты дороже. Блогер из Китая сравнил жизнь в России и на родине
Блогер Хкукан: в Китае дороже молоко и мясо, а фрукты дешевле, чем в России
В Китае открыли сеть магазинов, в которых продают исключительно российские продукты — колбасу, сыры, узнаваемые упаковки молока, кефира, печенья и, конечно, шоколад. На стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой китайский блогер Сюй Хкукан объяснил, почему они пользуются популярностью и откуда пошла мода на все русское.
«Я тоже удивился, потому что в Китае живу уже много лет, и там сейчас открылось очень много российских магазинов. Например, в Ханчжоу <…> я видел российские товары. Обычно там продают лапшу, конфеты, сыр, молоко», — рассказал Хкукан.
К традиционным пищевым предпочтениями китайцев он отнес рис, лапшу, овощи и соевые продукты.
«В России я не нашел соевый сок — в Китае его очень любят», — добавил собеседник 360.ru.
Хкукан признался, что никогда не покупал в КНР товары из России, поскольку привык приобретать их непосредственно в РФ.
Блогер, который достаточно долго прожил в России, заметил, что на родине не может найти полюбившиеся ему шоколад и молоко.
Это, наверное, самые-самые русские товары, которые напоминают мне [о России]. Сейчас в Китае очень много магазинов, они тоже продают [российские товары], но не такие качественные. <…> Потому что говорят, что на самом деле все эти товары производят в Китае.
Сюй Хкукан
китайский блогер
Пол-литровый пакет молока в обычном китайском магазине, добавил Хкукан, стоит около 15 юаней — порядка 250 рублей. Он также заметил, что жизнь в Гуанчжоу кажется дороже, чем в Москве.
«Это зависит от ситуации. Допустим, мясо и молочные продукты, думаю, что в Москве и в России в целом дешевле. А овощи, фрукты, наверное, в Китае», — поделился блогер.
Хкукан также рассказал о своем первом визите в Россию около семи лет назад, когда в студенческие годы год учился по обмену в РУДН.
«Первые впечатления, наверное, — о россиянах. Допустим, в метро в Китае все, особенно молодые люди, предпочитают играть в телефоне. В России я видел, как большинство читали книги. И это очень отличает от нас», — рассказал собеседник 360.ru.
Китайскую архитектуру он счел более современной, а российскую назвал более советским стилем, хотя добавил, что в стране все равно красиво.