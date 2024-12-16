Мясо и молоко дешевле, а фрукты дороже. Блогер из Китая сравнил жизнь в России и на родине

Блогер Хкукан: в Китае дороже молоко и мясо, а фрукты дешевле, чем в России

В Китае открыли сеть магазинов, в которых продают исключительно российские продукты — колбасу, сыры, узнаваемые упаковки молока, кефира, печенья и, конечно, шоколад. На стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой китайский блогер Сюй Хкукан объяснил, почему они пользуются популярностью и откуда пошла мода на все русское.

«Я тоже удивился, потому что в Китае живу уже много лет, и там сейчас открылось очень много российских магазинов. Например, в Ханчжоу <…> я видел российские товары. Обычно там продают лапшу, конфеты, сыр, молоко», — рассказал Хкукан.

К традиционным пищевым предпочтениями китайцев он отнес рис, лапшу, овощи и соевые продукты.

«В России я не нашел соевый сок — в Китае его очень любят», — добавил собеседник 360.ru.

Хкукан признался, что никогда не покупал в КНР товары из России, поскольку привык приобретать их непосредственно в РФ.

Блогер, который достаточно долго прожил в России, заметил, что на родине не может найти полюбившиеся ему шоколад и молоко.