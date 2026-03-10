«Мягкая сила Кремля». Мэр Вильнюса ополчился на группу «Нэнси»

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал запретить концерт группы «Нэнси», запланированный на 18 марта. Об этом он написал в соцсетях, потребовав от литовских властей решительных действий.

Артисты, получающие доходы от концертов в России, не должны зарабатывать на литовской сцене.

«Когда потребовалось, мы быстро поставили стену против гибридной атаки [президента Белоруссии Александра] Лукашенко — может, поставим и против мягкой силы Кремля?» — заявил градоначальник.

Бенкунскас напомнил, что ранее он уже призывал запретить на законодательном уровне концерты артистов, выступающих после начала спецоперации в России и Белоруссии. Только парламент и правительство республики якобы не пожелали поработать и изменить законы.