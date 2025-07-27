Миссионеры сбросили в Амазонию проигрыватели с библейскими текстами

Бразильские евангелисты используют беспилотники и устройства с записями библейских текстов для нелегальной миссионерской деятельности среди коренных народов. Об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на расследование.

Известно, что правительство Бразилии придерживается принципа, что изолированные племена должны сами инициировать контакты с внешним миром. Это поддерживает их право на самоопределение и защищает от опасных болезней.

В ходе расследования выяснилось, что в долине Жавари, недалеко от границы Бразилии и Перу появились устройства на солнечных батареях, похожие на телефоны. В одной из деревень нашли семь таких средств. Они непрерывно проигрывают библейские тексты на португальском и испанском языках.

Издание отмечает, что интерес миссионеров к племени корубо, известного мастерством владения боевыми дубинками, вызван тем, что оно совсем недавно вошло в контакт с людьми.

Ранее трех миссионеров арестовали в Петербурге за истязание детей при обучении исламу.