Мисс Эквадор Мария Аргуэлло умерла накануне свадьбы

Умерла известная модель, обладательница титула «Мисс Эквадор»Мария Лорена Аргуэлло. Девушка скончалась незадолго до собственной свадьбы. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Организаторы конкурса подтвердили факт гибели девушки, выразив соболезнования, однако дополнительных подробностей не представили.
По словам жениха Аргуэлло, все приготовления к бракосочетанию уже завершили. До церемонии оставалось несколько дней.
Для всех близких новость о смерти стала сильным ударом.
Мария Лорена родилась 12 марта 1997 года. Девушка получила профессию хирурга в Университете Лас-Америкас. В 2024 году представляла столицу Эквадора на конкурсе красоты. Выход стал для нее первым в карьере.
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