Мисс Эквадор Мария Аргуэлло умерла накануне свадьбы

Умерла известная модель , обладательница титула «Мисс Эквадор» Мария Лорена Аргуэлло. Девушка скончалась незадолго до собственной свадьбы. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Организаторы конкурса подтвердили факт гибели девушки, выразив соболезнования, однако дополнительных подробностей не представили.

По словам жениха Аргуэлло, все приготовления к бракосочетанию уже завершили. До церемонии оставалось несколько дней.

Для всех близких новость о смерти стала сильным ударом.

Мария Лорена родилась 12 марта 1997 года. Девушка получила профессию хирурга в Университете Лас-Америкас. В 2024 году представляла столицу Эквадора на конкурсе красоты. Выход стал для нее первым в карьере.