«Мисс Болгарию» с украинскими корнями лишили короны

Девушку украинского происхождения Елизавету Кравец лишили титула «Мисс Болгария», который она завоевала в 2023 году. Такое решение приняли за невыполнение обязательств, сообщили организаторы конкурса в соцсетях.

«Глава организации „Мисс Болгария“ объявляет, что решил лишить короны действующую победительницу мадемуазель Елизавету Кравец», — отметили в заявлении.

С 3 июня Кравец не может использовать свой титул в любых публичных коммуникациях, а также в социальных сетях.

Девушка заняла первое место в конкурсе в сентябре 2023 года, ей было 17 лет. По данным СМИ, она живет в Болгарии со своей семьей с семи лет, ее отец — украинец.

Ранее в США разразился скандал вокруг победительниц двух конкурсов красоты в стране — «Мисс США» и «Юная мисс США». Девушки отказались от своих титулов из-за травли.