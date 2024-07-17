Mirror: в США обвиняемому в убийстве отменили смертную казнь прямо перед исполнением
В США суд отменил смертную казнь обвиняемому за 20 минут до ее исполнения. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Mirror.
Мужчину признали в убийстве 85-летней пенсионерки, которое было совершено еще в 1998 году. Все это время обвиняемый просит о тесте ДНК и настаивает на своей невиновности.
За 20 минут до того, как мужчина должен был получить смертельную инъекцию, пришло постановление суда. Казнь отложили, пока суд будет решать, рассматривать ли апелляцию заключенного.
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