Mirror: в США обвиняемому в убийстве отменили смертную казнь прямо перед исполнением

В США суд отменил смертную казнь обвиняемому за 20 минут до ее исполнения. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Mirror.

Мужчину признали в убийстве 85-летней пенсионерки, которое было совершено еще в 1998 году. Все это время обвиняемый просит о тесте ДНК и настаивает на своей невиновности.

За 20 минут до того, как мужчина должен был получить смертельную инъекцию, пришло постановление суда. Казнь отложили, пока суд будет решать, рассматривать ли апелляцию заключенного.