Mirror: в США обвиняемому в убийстве отменили смертную казнь прямо перед исполнением

В США суд отменил смертную казнь обвиняемому за 20 минут до ее исполнения. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Mirror.

Мужчину признали в убийстве 85-летней пенсионерки, которое было совершено еще в 1998 году. Все это время обвиняемый просит о тесте ДНК и настаивает на своей невиновности.

За 20 минут до того, как мужчина должен был получить смертельную инъекцию, пришло постановление суда. Казнь отложили, пока суд будет решать, рассматривать ли апелляцию заключенного.

Фейк: Россию назвали виртуальным государством и зарубежной фирмой с рабами

Демографический провал. Почему нынешние меры поддержки семей не повышают рождаемость

Трамп уже планирует переговоры с Россией и Украиной. Чего ждать после выборов в США

Вэнс стал новой головной болью Зеленского. Чем «молодой Трамп» так испугал Украину

Рогачев или Шишкин? Высокоранговому коучу напомнили о его прошлом

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте