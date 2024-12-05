Депутат Миронов заявил, что Франции во главе с Макроном не выбраться из политического кризиса

Депутат Сергей Миронов в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что правительство Франции получило вотум недоверия и теперь должно уйти в отставку.

Российский политик считает, что Франции не выбраться из политического кризиса, если во главе страны будет по-прежнему стоять Эммануэль Макрон.

«Как будет дальше развиваться ситуация в стране, сказать сложно», — сказал изданию Миронов.

Он вспомнил 2022 год, когда на парламентских выборах во Франции оппозиция получила больше голосов, чем на предыдущих выборах. Уже тогда, на его взгляд, значительная часть французского общества выразила недоверие курсу президента Макрона.