Минобороны Украины скопировало американскую рекламу для мотивации ВСУ | 360°

Мир 11 мая 2024, 21:59 Минобороны Украины скопировало американскую рекламу для мотивации ВСУ «Страна.ua»: Минобороны Украины уличили в плагиате американской рекламы авто РИА «Новости»

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Министерство обороны Украины уличили в плагиате при создании мотивационного ролика для ВСУ. Он оказался похож на американскую рекламу автомобиля Jeep, снятую 10 лет назад, сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«На мотивационный видеоролик Минобороны Украины, который оказался точной копией американской рекламы 10-летней давности, обратили внимание пользователи в комментариях на странице министерства в Facebook*», — отметили в публикации.

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По словам пользователей соцсети, видео «практически полностью» скопировали из рекламы автомобиля Jeep, которую сняли 10 лет назад для чемпионата Super Bowl. Также в ролике Минобороны совпали титры с американским видеорядом: «Мы ждем. Мы верим. Мы молимся».

Под роликом в комментариях написали, что украинскому ведомству должно быть «стыдно воровать американские ролики».

Ранее в Сети появилось видео ухода подразделений ВСУ из населенного пункта Первомайское в ДНР под давлением российской армии.

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