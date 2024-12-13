Минобороны Китая: попытки Тайваня опереться на внешние силы будут строго наказаны

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что любые попытки Тайваня опереться на внешние силы будут строго наказаны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на оборонное ведомство.

Он отметил, что Китай самостоятельно принимает решения о проведении учений, исходя из ситуации. Народно-освободительная армия будет защищать государственный суверенитет, так как это ее священный долг, добавил Цянь.

«Независимо от того, пройдут учения или нет, Народно-освободительная армия не будет отсутствовать», — сказал представитель Минобороны Китая.

Ранее Министерство обороны Тайваня сообщило, что материковый Китай ввел «ограничительные меры» в прибрежном воздушном пространстве.