Минобороны Казахстана опровергло подготовку к возможному нападению России

Министерство обороны Республики Казахстан дало разъяснения после публикаций в зарубежных СМИ информации о том, что Астана готовится к конфликту с Россией и в связи с этим разворачивает крупнейшую группировку бригад территориальной обороны. В сообщении пресс-службы военного ведомства говорится, что законопроект «О территориальной обороне» «направлен исключительно на укрепление внутренней безопасности страны и не содержит антироссийской направленности».

«Законопроект „О территориальной обороне“ разработан в рамках модернизации системы национальной безопасности Казахстана. Его цель — обеспечение внутренней стабильности, защита населения, объектов инфраструктуры и территориальной целостности в условиях военного положения или иных чрезвычайных ситуаций. Размещение бригад территориальной обороны осуществляется с учетом логистических, географических и демографических особенностей регионов, а не в ответ на внешние угрозы», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Кроме того, в сообщении Россия названа стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения.

«Таким образом, утверждения о якобы антироссийской направленности проекта Закона „О территориальной обороне“ Республики Казахстан не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что участие иностранных граждан и лиц без гражданства в таких подразделениях не предусмотрено. Минобороны РК призвало граждан и СМИ доверять официальным источникам информации.