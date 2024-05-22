Министра обороны Италии Крозетто экстренно госпитализировали

Министра обороны Италии Гуидо Крозетто доставили в больницу на машине скорой помощи. Глава военного ведомства почувствовал себя плохо на заседании Верховного совета по обороне.

О госпитализации Крозетто сообщила итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники. По данным издания, чиновника начали беспокоить боли в груди. После консультации с врачом было решено доставить министра в больницу Сан-Карло-ди-Нэнси для обследования.

В феврале 2024 года в больницу попал глава Пентагона Ллойд Остин. У военного чиновника возникли проблемы с мочевым пузырем. В декабре 2023 года у Остина нашли рак, ему сделали операцию. Впервые после операции чиновник появился на публике в конце января. По наблюдениям журналистов, Остин выглядел похудевшим и изможденным.