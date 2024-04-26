Министра аграрной политики Украины отправили в изолятор | 360°

Мир 26 апреля 2024, 13:02 Министра аграрной политики Украины отправили в изолятор Высший антикоррупционный суд Украины арестовал главу Минагрополитики Сольского Anastasiia Smoliyenko / Global Look Press

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На Украине по делу о махинациях с землей арестовали министра аграрной политики Николая Сольского. Высший антикоррупционный суд отправил его под стражу до 24 июня, сообщило издание «Страна.ua».

Решающее заседание прошло 26 апреля. Следователи потребовали отправить Сольского под стражу под залог в 200 миллионов гривен (465,8 миллиона рублей) из-за риска побега. Будучи министром и имея трех детей, он мог уехать за рубеж. Суд отправил его под стражу до 24 июня с возможностью выйти под залог под 75 миллионов гривен (174,7 миллиона рублей).

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Верховная рада за день до ареста сообщала, что Сольский подал заявление об отставке по собственному желанию. Его обвинили в завладении государственной землей в Сумской области в 2017–2021 годах и попытке провернуть аналогичную схему с еще одним участком.

В 2023 году арестовали другого украинского чиновника — замминистра инфраструктуры, общин и территорий Василия Лозинского. Его заподозрили в хищении бюджетных средств.