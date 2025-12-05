Министр Шадаев отметил, что Россия заинтересовалась индийскими технологиями в сфере электроники

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в интервью сайту телеканала «Звезда» сообщил, что Россия обратила внимание на разработки Индии в области электроники и компонентов.

По его словам, у Индии есть все, что привлекает Россию в Китае, но конкуренция между этими странами влияет на международную торговлю, написал aif.ru.

«То же, что мы берем у китайцев, — компонентная база и электроника. Индия конкурирует с Китаем, нам важно диверсифицировать каналы поставок», — подчеркнул глава Минцифры.

Ранее президент Владимир Путин охарактеризовал российско-индийские отношения как уникальные, указав на многовекторное взаимодействие между Москвой и Нью-Дели.