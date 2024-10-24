Министр Попович: у Сербии нет альтернативы российскому газу

Газ, который Сербия получает от российской стороны, не имеет альтернативы. Об этом заявил министр, ответственный за международное сотрудничество в правительстве страны, Ненад Попович в беседе с RT .

По его мнению, экономические показатели государств, имеющих другого поставщика ресурса, вряд ли будут находиться на том же уровне, что и во времена сотрудничества с РФ.

«Я знаю, что сейчас модно говорить о различных альтернативах. Это их дело. Они могут брать и покупать американский газ в пять раз дороже, они богаче», — отметил министр.

Сербия, добавил Попович, не собирается искать альтернативу, ведь у нее есть «лучшая цена на газ в Европе».