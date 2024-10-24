Министр Попович назвал Россию важным партнером Сербии

Россия — один из важнейших партнеров Сербии. Об этом в беседе с RT заявил Ненад Попович, министр, отвечающий за международное сотрудничество в Правительстве Сербии.

По его словам, страна занимает место в пятерке самых быстрорастущих экономик Европы.

«Сербия очень интересна России своим географическим положением, нашим соглашением о свободной торговле, замечательными кадрами», — добавил Попович.

Он отдельно выделил внимание сторон к сотрудничеству в сфере новых технологий. Министр также указал на получение государством инвестиционного рейтинга на Балканах. Данное событие — сигнал инвесторам из всех стран мира, заявил Попович.