Министр Попович: БРИКС не навязывает малым странам свои ценности

Министр, отвечающий за международное сотрудничество в Правительстве Сербии, Ненад Попович дал интервью RT . В ходе беседы он назвал одно из преимуществ БРИКС.

Политик пояснил, что речь идет о свободе, которую получают участники объединения.

«БРИКС не навязывает малым странам какие-то свои ценности, какую политику они будут вести и какую экономику они должны иметь», — отметил Попович.

По его словам, государства, сотрудничающие с межправительственной организацией, самостоятельно определяют вектор экономического развития. Так, Сербия никогда не сталкивалась с проблемами при взаимодействии с Китаем, РФ или ОАЭ, добавил министр.