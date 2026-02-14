Министр иностранных дел Индии ответил на вопрос об отказе от нефти из России

Индия считает стратегическую автономию и право на самостоятельное принятие решений по любым вопросам своим неотъемлемым правом, частью истории и эволюции. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио, объявившего, что Индия взяла на себя обязательство прекратить покупку российской нефти в обмен на торговое соглашение.

«Если суть вашего вопроса в том, будет ли Индия оставаться независимой и принимать свои решения самостоятельно? Да», — привела заявление Джайшанкара газета The Times of India.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что индийские нефтепереработчики при выборе поставщиков оценивают доступность цены и риски, которые на себя берут при заключении контрактов.

Первым об обязательствах Индии прекратить закупку российской нефти объявил 7 февраля президент США Дональд Трамп. Он пояснил, что страна согласилась на такие условия для отмены пошлин в 25% на свои товары и заключения сделки на покупку у США товаров на 500 миллиардов долларов в течении пяти лет.

По данным агентства Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы снизили закупку российской нефти еще в конце 2025 года. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что бизнес использовал право на диверсификации источников энергии и учитывает рыночную конъюнктуру при заключении контрактов.