Минфин США уведомил РФ о приостановке соглашения об избежании двойного налога

Минфин США уведомил Россию о приостановке соглашения от 1992 года об избежании двойного налогообложения. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«Соединенные Штаты направили Российской Федерации официальное уведомление, подтверждающее приостановление действия пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении коррупции», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года. Продолжаться она будет до тех пор, пока власти двух стран не примут другое решение. В Минфине США добавили, что решение о приостановке было принято в ответ на аналогичные шаги России в августе прошлого года.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отказе России исполнять некоторые положения международных договоров о налогообложении с 38 странами.