Минфин США разрешил бизнесу вести переговоры с правительством Венесуэлы

Министерство финансов США предоставило генеральную лицензию на проведение операций с Центральным банком Венесуэлы и рядом других финансовых учреждений страны. Документ разместили на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Американскому бизнесу разрешили взаимодействовать с Центральным банком Венесуэлы, Банком Венесуэлы и еще двумя организациями. Срок действия лицензии не ограничен.

Документ также позволяет вести переговоры и заключать предварительные коммерческие соглашения с правительством южноамериканской страны. При этом фактическая реализация таких договоренностей потребует отдельного одобрения от регулятора.

«Настоящая генеральная лицензия разрешает все операции, которые являются сопутствующими и необходимыми для участия в коммерческих переговорах о контрактах с правительством Венесуэлы», — указано в тексте.

Там же уточняется, что заключение и исполнение любого контракта зависит от получения отдельного разрешения управления.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Минфина США сообщило, что Соединенные Штаты сняли санкции с уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес.