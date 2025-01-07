Минфин США пригрозил Китаю «значительными последствиями» за помощь России

Глава Минфина США Йеллен предупредила КНР о последствиях за помощь России

Китай ждут «значительные последствия», если он будет оказывать России материальную поддержку России в украинском конфликте. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.

Политики обсудили на переговорах макроэкономические события, и глава американского Минфина подняла тему «нерыночной политики» Китая, а также вопрос избыточных промышленных мощностей, бьющих по американским компаниям.

Йеллен также обеспокоилась в связи с активностью спонсируемых Китаем хакеров.

Ранее Минфин США ввел санкции против китайской компании Integrity Technology Group. Расследование ФБР и Национальной службы по кибербезопасности показало, что структура поддерживала группировку хакеров Flax Typhoon, совершившую серию атак на американские правительственные и инфраструктурные системы. По версии следствия, она взломала сети в США, Европе, Африке и Азии.