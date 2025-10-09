Минфин США отвел энергетике ключевую роль в решении конфликта на Украине

В прилагаемых Соединенными Штатами усилиях по прекращению конфликта на Украине ключевая роль отведена энергетике. Об этом заявил глава Министерства торговли США Говард Лютник на заседании кабинета министров.

«Энергетика будет играть решающую роль в этом вопросе», — отметил он.

В ходе заседания президент Дональд Трамп вновь высказался о ключевой роли в решении конфликта на Украине. Он заявил, что США «урегулировали семь крупных войн и это будет номер восемь».

До этого глава Белого дома признался, что украинский конфликт может оказаться сложнее урегулировать, чем ближневосточный. Накануне стало известно, что ХАМАС и Израиль достигли соглашения по первому этапу мирного плана по Газе.

Также Трамп заявил, что после достижения мирных договоренностей сектор Газа постепенно восстановят при поддержке ближневосточных стран.